اعتماد التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة

علي القحطاني(صدى):

أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية، قراره باعتماد التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة وأن يعمل بها من تاريخ نشرها، وذلك استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ 2/6/1424هـ.

وأشارت إلى أنه من أبرز ما تضمنته التعليمات من أحكام، حق مالك الوحدات ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- حق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

وتابعت أنه تم إتاحة استثمار نسبة تزيد على (10%) من صافي قيمة أصول الصندوق في أصول غير قابلة للتسييل، إضافة إلى اشتراط أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي قيمة أصول الصندوق وقت التأسيس عن (300) مليون ريال سعودي.

ويمكن الاطلاع على التعليمات، من خلال الرابط الآتي هنـــا .