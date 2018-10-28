حل تقني للعثور على الجوال الضائع

عادل الحربي (صدى):

يعاني الكثير من مشكلة فقدان الجوال في المنزل أو في أي مكان آخر ويكون في وضع الصامت، فيصبح من الصعب العثور عليه، لأن الاتصال به حينها لن يدل على مكانه.

وهناك حيلة تقنية بسيطة للعثور على أي جهاز ضائع يعمل بنظام أندرويد أو iOS عبر تشغيل صوت متكرر على الجهاز يدل على مكانه حتى لو كان مضبوطًا على وضعية الصامت Silent Mode،

إذا كنت من مستخدمي أجهزة آبل التي تعمل بنظام iOS سواء كان ذلك آيفون أم آيباد، يمكنك الدخول عبر جهاز الكمبيوتر إلى موقع me.com، ثم تسجيل الدخول بحساب Apple ID، وهو نفس الحساب الذي تستخدمه لتنزيل التطبيقات من متجر App Store، وبعد تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، يظهر في الأسفل زر العثور على آيفون Find My iPhone، وعند الضغط عليه يبحث الموقع عن الهاتف ويحدد موقعه على الخريطة على شكل نقطة خضراء، قم بالضغط على النقطة الخضراء، واختر زر تشغيل صوت Play Sound. وعندها ستسمع صوت طنين متكرراً صادراً من الهاتف المفقود يدلك على مكانه.

لا يختلف الأمر كثيرا لمستخدمي أجهزة أندرويد سواء من سامسونغ أو هواوي أو غيرها، فقط يمكن الدخول إلى موقع الخاص بشركة قوقل هنـــــــــا.. ، عندها يجب تسجيل الدخول بحساب Gmail المستخدم على الجهاز نفسه، أي ذلك الحساب الذي تستخدمه لتنزيل التطبيقات من متجر Google Play، وعند تسجيل الدخول يتم البحث عن الجهاز، ويعرض الموقع مكانه بشكل دقيق على الخريطة، ويظهر على يسار صفحة الموقع خيار Play Sound الذي يشغل صوتا يدل على مكان الجهاز عند الضغط عليه.

يحتاج هذا الخيار لأن يكون الجهاز متصلا بالإنترنت، سواء عبر شبكات واي فاي أو عبر باقات البيانات، وفي حال كان الجهاز غير متصل بالإنترنت أو توقف عن العمل لسبب ما، فإن عليك البحث بشكل يدوي.