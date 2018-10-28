بالفيديو.. شجار بين فنانة خليجية و زوجها ينتهي بـ عضّ يده

أماني الغامدي(صدى):

أثارة الفنانة الكويتية أبرار، الجدل بعد نشر مقطع فيديو لها مع زوجها وهما في السيارة، حيث دخلا في مشاجرة وظلّا يتبادلان الاتهامات قبل أن تقوم الفنانة بعضّ زوجها.

نشرت ” أبرار ” الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدأ الأمر عندما توجّهت لزوجها ببالقول إنه يتفحص هاتفه في معظم الأحيان، ومن ثم هدّدته مازحو بأنها ستتركه وتعود إلى منزل أهلها.

وتطوّر المزاح بينهما، حيث بات كل منهما يلقي بالتهم على الآخر، ثم قامت بعضّ يد زوجها، قبل أن تعرب عن عاطفتها تجاهه من خلال تقبيله عن بعد.

ولاقى تصرف الفنانة الكويتية، ردود فعل مختلفة بين مؤيد ومعارض له، حيث جاء في التعليقات: ” والله عيب عليكم احترموا نفسكم . إنت مو صغيرة على الحب . إنت أم بنات مراهقين حرام عليك مع الأسف ” و ” يعني هيفا ماجيك وربيع النسخة الكويتية ” .