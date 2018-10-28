بالفيديو.. فنانة شهيرة تكشف عن اخضاعها لعملية شفط دهون
كشفت الفنانة المغربية الشهيرة جليلة، اليوم الأحد، عن خسارتها الكثير من وزنها الزائد من خلال عملية شفط دهون.
وقالت الفنانة خلال مقطع فيديو: بعد عملية شفط الدهون مقاسي اتغير من ” ميديوم ” (وسط) إلى ” إكس سمول ” (صغير جداً)وبقيت مو قادرة أحصل عليه.كله سمول أو مقاس كبير.
وأضافت أن الجانب الإيجابي للعملية هو أن جسمها تغير وأن شكله أصبح شبيهاً بعبوة الكوكا كولا، قائلة : ما يعجبني العجب والموضوع قاعد يزيد معي سنة عن سنة” متسائلة عما إذا كان سبب ذلك نفسياً أم علمياً.
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