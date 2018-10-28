بالفيديو.. فنانة شهيرة تكشف عن اخضاعها لعملية شفط دهون

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المغربية الشهيرة جليلة، اليوم الأحد، عن خسارتها الكثير من وزنها الزائد من خلال عملية شفط دهون.

وقالت الفنانة خلال مقطع فيديو: بعد عملية شفط الدهون مقاسي اتغير من ” ميديوم ” (وسط) إلى ” إكس سمول ” (صغير جداً)وبقيت مو قادرة أحصل عليه.كله سمول أو مقاس كبير.

وأضافت أن الجانب الإيجابي للعملية هو أن جسمها تغير وأن شكله أصبح شبيهاً بعبوة الكوكا كولا، قائلة : ما يعجبني العجب والموضوع قاعد يزيد معي سنة عن سنة” متسائلة عما إذا كان سبب ذلك نفسياً أم علمياً.