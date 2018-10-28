الدفاع المدني يحذر من استمرار التقلبات الجوية في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

حذر الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين، من استمرار التقلبات الجوية، مؤكدًا على ضرورة توخي الحذر واتباع التعليمات.

وجاء ذلك بعد ما ورد من هيئة الأرصاد بشأن التقلبات الجوية على بعض مناطق المملكة بدءً من يوم الأحد 1440/2/19 وحتى الخميس 1440/2/23.

وقال مدني مكة: بناءً على ذلك فإن مدني منطقة مكة المكرمة يكرر رسالته ويهيب بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول وبطون الأودية وأعمدة الإنارة والتيارات الكهربائية وأعمال الصيانة على الأسطح.

وأضاف : كما يجب عدم استخدام اللوحات الإعلانية والمجسمات الجمالية في الميادين للوقاية من الرياح السطحية واتباع تعليمات السلامة.