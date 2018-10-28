كاديلاك V-series Pedestal Edition 2019 تواجه المنافسين الألمان

برلين(صدى):

تأكد انطلاق أول نسخ كاديلاك سيدان CT6-V بمحرك 3 لتر بشاحنين توربينيين V6 ألومنيوم بقوة 550 حصان في عام 2019 ، وهذه السيارة من علامة V-Series تكمل قائمة سيارات الشركة التي تتمتع بالفخامة والأداء العالي ، ويبدو أنها ليست فقط CT6-V التي ستنطلق للاحتفال بمرور 15 عام على علامة V-Series ، فقد أعلنت كاديلات عن طرح نسخة Pedestal Edition من ATS-V كوبيه وCTS-V كموديلات عام 2019.

ولا تعتبر نسخ Pedestal Edition من ATS-V وCTS-V مجرد نسخ بتصميم مختلف من عائلة موديلات V-Series , فبالنسبة لنسخة CTS-V Pedestal Edition فتتميز بطلاء خارجي برونزي ساند ميتاليك مع لمسات كرومية سوداء مع عجلات 19 بوصة بلمسات ميدنايت مع مكابح بريمبو حمراء كبيرة الحجم وباقة ألياف الكربون التي تتوفر بصورة اختيارية وتشمل مشتت أمامي وفتحات في غطاء المحرك واسبويلر خلفي ومشتت خلفي .

وفي الداخل تتميز السيارة بمقاعد ريكارو سباقية ومسجل لبيانات أداء السيارة ومسجل فيديو بصورة قياسية ، كما توجد باقة Luxury التي تضيف نظام تحكم في المناخ ثلاثي المناطق ومقاعد خلفية قابلة للانقسام ومسند ذراع خلفية ومقاعد بخاصية التدفئة وزجاج خلفي بتظليل بتحكم كهربائي ومخرج كهرباء بقوة 110 فولت ومرآة رؤية خلفية في صورة كاميرا.

أما نسخة ATS-V Pedestal Edition فستأتي بلون خارجي برونزي ساند ميتاليك مع عجلات 18 بوصة ومكابح بريمبو حمراء أما باقة ألياف الكربون فتأتي بصورة قياسية في السيارة وسيبدأ حجز النسخ الخاصة من السيارتين في نوفمبر 2018 بسعر يبدأ من 77.090 ألف دولار لنسخة ATS-V كوبيه Pedestal Edition و102.590 ألف دولار لنسخ CTS-V Pedestal Edition حيث سيتم تصنيع 300 نسخة فقط من كلاهما.