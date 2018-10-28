الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن الأمين العام للاتحاد و رؤساء لجانه المختلفة

نواف السالم(صدى):

عقد اليوم مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في اجتماعه في مقره بالرياض ، وبمقضاهوتم تعيين الأستاذ إبراهيم بن سليمان أميناَ عاماَ للاتحاد .

واعتمد الاتحاد تعيين أضواء العريفي رئيسة للجنة المسؤولية الاجتماعية وفارس الضبيان رئيسا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وعادل البطي لجنة المسابقات ومبارك المطوع اللجنة الطبية وجيمس كيتشينج لجنة الانضباط ومحمد باصم لجنة الاستئناف وعبد الرحمن العبد الكريم غرفة فض المنازعات وخليل جلال مساعدا لرئيس لجنة الحكام حيث سيتم تعيين أحد الكفاءات العالمية من ذوي الخبرة ليتولى رئاسة اللجنة للعمل على تطويرها بوضع الاستراتيجيات الخاصة بها، ومتابعة تنفيذها للدفع بها نحو تحقيق استراتيجية الاتحاد في تطوير منظومة التحكيم.

هذا ولم يتم تعيين رئيس للجنة الفنية ويجري العمل حاليا للاستعانة بأحد عناصر تطوير العمل الفني في الاتحاد.