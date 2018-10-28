  • الأحد 28

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. منتخب الشباب يتطلع للتأهل لكأس العالم في بولندا

منتخب الشباب يتطلع للتأهل لكأس العالم في بولندا

منتخب الشباب يتطلع للتأهل لكأس العالم في بولندا
طلال الغامدي(صدى):

يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 19 عامًا؛ لحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم في ” بولندا ” ؛ عندما يلتقي نظيره الأسترالي غداً على ملعب ” باتريوت كاندرابهاغا ” .

ويأتي ذلك ضمن دور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2018 المقامة حاليًا في إندونيسيا .

وكان ” الأخضر ” قد تأهل لربع النهائي بفوزه على ” طاجيكستان ” 1 – 3 ، وحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات.

يُذكر أن نظام البطولة ينص على تأهل الـ 4 منتخبات التي تتجاوز ربع نهائي البطولة إلى كأس العالم 2019 م .


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *