منتخب الشباب يتطلع للتأهل لكأس العالم في بولندا

طلال الغامدي(صدى):

يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 19 عامًا؛ لحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم في ” بولندا ” ؛ عندما يلتقي نظيره الأسترالي غداً على ملعب ” باتريوت كاندرابهاغا ” .

ويأتي ذلك ضمن دور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا 2018 المقامة حاليًا في إندونيسيا .

وكان ” الأخضر ” قد تأهل لربع النهائي بفوزه على ” طاجيكستان ” 1 – 3 ، وحصد العلامة الكاملة في دور المجموعات.

يُذكر أن نظام البطولة ينص على تأهل الـ 4 منتخبات التي تتجاوز ربع نهائي البطولة إلى كأس العالم 2019 م .