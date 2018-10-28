رسالة هامة من ” رونالدو ” للاعبي ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

طلال الغامدي(صدى):

وجه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد السابق رسالة للاعبي فريقه السابق قبل خوض مباراته أمام برشلونة في كلتسيكو الأرض، قائلا إن الميرنجي مازال في قلبه.

وأشار رونالدو إلى أنه يحترم برشلونة كثيرًا، مضيفا: ” لدي الكثير من الاحترام لبرشلونة، ولكن ريال مدريد في قلبي “.

وتابع رونالدو: ” أتمنى لريال مدريد أن يكون سعيدًا في مباراة اليوم “.

ويلتقي برشلونة مع ريال مدريد مساء اليوم على ملعب كامب نو في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان رونالدو رحل عن صفوف ريال مدريد مطلع الصيف الماضي، لينضم إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي بعد مسيرة 9 سنوات قضاها في صفوف الملكي.