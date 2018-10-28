فيديو مقزز لتصرفات شاذة بإحدى مدارس البنين يثير الغضب
أظهر مقطع فيديو، مشاهد مقززة بين طالبين في إحدى مدارس البنين يمارسان الشذوذ بتبادل القبلات بأحد الفصول، الأمر الذي أثار الجدل وأشعل الغضب.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفرض عقوبات قاسية بحق من يقوم بمثل هذه التصرفات الشاذة التي تدعو للانحطاط الأخلاقي؛ فيما لم يتم الكشف عن معلومات عن مرتكبي الواقعة حتى الآن.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17236 ] نشر منذ 47 دقيقة
وع قرف إن شاء الله تنجلدون
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57088 ] نشر منذ 43 دقيقة
اعقبوا بالـفاسدين ,,
,, ودوهم مزبن الجاني وهناك يتأدبون ,,
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2750 ] نشر منذ 41 دقيقة
هذي مصيبة ..
ومن المصلحة العامة عدم
نشر مثل هذي المقاطع الشاذة
المقرفة .
لاحول ولاقوة الا بالله .
فهد[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 34 دقيقة
يمنع منعا باتا الضرب
الطالب على حق والمعلم يحقر
لاتقل للطالب اف
ينجح ولايرسب وان رسب فشل في المعلم
اذا وصل عمرة ٤٠ عاما يحال ليلي او منازل
تعتمد الاجابه صحيحة اذا قاربت على الصح
وفي الختام
جيل يسابق الامم في التعلم
تعلم الشذووذ على اوصولة
وما خفي اعظم وتقشعر له الابدان
والطالب محور اهتمام وزارة التعليم
والمسؤولين الءين حسروا في التعليم
وهو بريء منهم
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
وس باقي ماظهر
تحياتي