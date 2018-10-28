  • الأحد 28

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. فيديو مقزز لتصرفات شاذة بإحدى مدارس البنين يثير الغضب

فيديو مقزز لتصرفات شاذة بإحدى مدارس البنين يثير الغضب

فيديو مقزز لتصرفات شاذة بإحدى مدارس البنين يثير الغضب
سعيد العجل(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشاهد مقززة بين طالبين في إحدى مدارس البنين يمارسان الشذوذ بتبادل القبلات بأحد الفصول، الأمر الذي أثار الجدل وأشعل الغضب.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفرض عقوبات قاسية بحق من يقوم بمثل هذه التصرفات الشاذة التي تدعو للانحطاط الأخلاقي؛ فيما لم يتم الكشف عن معلومات عن مرتكبي الواقعة حتى الآن.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 17236 ] نشر منذ 47 دقيقة

وع قرف إن شاء الله تنجلدون

[ عدد التعليقات: 57088 ] نشر منذ 43 دقيقة

اعقبوا بالـفاسدين ,,

,, ودوهم مزبن الجاني وهناك يتأدبون ,,

[ عدد التعليقات: 2750 ] نشر منذ 41 دقيقة

هذي مصيبة ..
ومن المصلحة العامة عدم
نشر مثل هذي المقاطع الشاذة
المقرفة .
لاحول ولاقوة الا بالله .

[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 34 دقيقة

يمنع منعا باتا الضرب
الطالب على حق والمعلم يحقر
لاتقل للطالب اف
ينجح ولايرسب وان رسب فشل في المعلم
اذا وصل عمرة ٤٠ عاما يحال ليلي او منازل
تعتمد الاجابه صحيحة اذا قاربت على الصح
وفي الختام
جيل يسابق الامم في التعلم
تعلم الشذووذ على اوصولة
وما خفي اعظم وتقشعر له الابدان
والطالب محور اهتمام وزارة التعليم
والمسؤولين الءين حسروا في التعليم
وهو بريء منهم
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
وس باقي ماظهر
تحياتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *