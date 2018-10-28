فيديو مقزز لتصرفات شاذة بإحدى مدارس البنين يثير الغضب

سعيد العجل(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشاهد مقززة بين طالبين في إحدى مدارس البنين يمارسان الشذوذ بتبادل القبلات بأحد الفصول، الأمر الذي أثار الجدل وأشعل الغضب.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفرض عقوبات قاسية بحق من يقوم بمثل هذه التصرفات الشاذة التي تدعو للانحطاط الأخلاقي؛ فيما لم يتم الكشف عن معلومات عن مرتكبي الواقعة حتى الآن.