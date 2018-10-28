حكمة صباحية تضع حليمة بولند في مأزق مع متابعيها
وضعت الإعلامية الكويتية حليمة بولند نفسها في مأزق بسبب حكمة كتبتها صباح اليوم الأحد تعود إلى الناشط الحقوقي مارتن لوثر كينج.
وكتبت بولند عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” ، قائلة: ” الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها وابنِ بها سلمًا تصعد به نحو النجاح “.
وأثارت بولند سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحكمة الصباحية، وعلق مغرد: ” حكم مقاولين على الصبح، والحجارة ما تبني سلم للأسف ” ، بينما رأى مغرد آخر : ” قصدك ابني بيها جبل مش سلم ” .
وسخر مغرد ثلاث، قائلا: ” ابني بها عش الزوجية مع سلمان ” .
هزيم[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 57 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه
يليتك ساكته احسن لك.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57088 ] نشر منذ 53 دقيقة
ههههههههههههههههه ,,
,, هي حكمه بس لو قالت ابنِ بها درج ترقى عليه ، اصوب من كلمة ابن بها سلَّم ,,
,, عموماً حكمة السفهاء ( بدل المجانين ) ، ماتجي مكتمله ، لابد وان فيها نقص ما ، مثل عقل قائلها ,,