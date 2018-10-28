حكمة صباحية تضع حليمة بولند في مأزق مع متابعيها

خالد الظفيري(صدى):

وضعت الإعلامية الكويتية حليمة بولند نفسها في مأزق بسبب حكمة كتبتها صباح اليوم الأحد تعود إلى الناشط الحقوقي مارتن لوثر كينج.

وكتبت بولند عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” ، قائلة: ” الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها وابنِ بها سلمًا تصعد به نحو النجاح “.

وأثارت بولند سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحكمة الصباحية، وعلق مغرد: ” حكم مقاولين على الصبح، والحجارة ما تبني سلم للأسف ” ، بينما رأى مغرد آخر : ” قصدك ابني بيها جبل مش سلم ” .

وسخر مغرد ثلاث، قائلا: ” ابني بها عش الزوجية مع سلمان ” .