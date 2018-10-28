الأهلى يعلن سبب غياب 6 لاعبين أساسيين أمام وفاق سطيف

نواف السالم(صدى):

أعلن النادي الأهلي عن غياب 6 لاعبين أساسيين عن مباراته أمام وفاق سطيف الجزائري مساء اليوم الأحد في كأس زايد للأندية العربية الأبطال بالجزائر.

واستبعد بابلو غويدي لاعب خط الوسط حسين المقهوي ، حيث يعاني المقهوي من آلام في مفصل القدم ، ومعتز هوساوي لأخذ راحه لفترة تعبه، و مهند عسيري، كما يغيب عن مباراه اليوم : السوري عمر السومة والإسبانيان أليكسيس وخورادو بسبب عدم تسجيلهم من قبل ناديهم في كشوفات البطولة العربية التي تشترط تواجد 5 لاعبين أجانب فقط.

الجدير بالذكر أن المباراة سوف تبدأ مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 ليلاً على ملعب 8 مايو 1945،وسوف يلتقي النادي الأهلي مع وفاق سطيف في مباراة الإياب بملعب الجوهرة المشعة يوم 4 من شهر ديسمبر المقبل.