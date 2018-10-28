ما لا تعرفه عن علاقة التدخين بالتئام الجروح

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يُعد ” التدخين ” أحد أبرز العوامل التي تؤدي لتأخر التئام الجروح، خصوصًا وأنه يؤثر بشكل كبير على البشرة؛ وهو الأمر الذي يحول من دون التمكن من تجدد الخلايا الجلدية بسرعة.

وبناءً على ذلك يمكن أن يتطلب التئام الجروح فترة أطول لدى المدخنين من الفترة التي يحتاجها الجرح لدى غير المدخنين؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز أضرار التدخين على البشرة.

ويتسبب التدخين بإرهاق البشرة والتعب والشحوب اللذين يبدوان جليين عليها، كما أنه يحول من دون تجدد الخلايا الجلدية؛ وهو الأمر الذي يجعل البشرة رقيقة وخالية من أي نضارة.

كما يقوم التدخين أيضًا بإسراع عملية ظهور التجاعيد المبكرة على البشرة؛ نتيجة تعرضها للجفاف وعدم القدرة على تجدد الخلايا وهذا ما يجعل البشرة متعبة وغير مشرقة.

كما يسبب ” التدخين ” الكثير من المشاكل الجلدية كـ ” الكلف ” ، وتراكم السموم في المسام وغيرها؛ وهذا ما يؤدي الى بشرة غير مشرقة وغير متألقة.