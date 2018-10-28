3 عادات توقفي عنها للتخلص من وزنك الزائد

أماني الغامدي(صدى):

إن التخلص من الوزن الزائد من التحديات التي تواجه الكثير من النساء، فيبحثن عن أسرع الطرق وأفضلها لاستعادة الرشاقة.

وكشف خبراء في التغذية ، عن 3 عادات غذائية، مع التوقف عنها ستتخلصين من وزنك الزائد، وإلى الأبد، وهي كالتالي:

الأطعمة المقلية

ابتعدي تماما عن كل الأطعمة المقلية، ويمكنك اختيار المشويات؛ لأن الأطعمة المشوية تحرق الدهون التي بها، مما يجعلك تتناولين الطعام باطمئنان من عدم إضافة أي دهون لجسمك، فتناولي سلطة الدجاج المشوي بدلا من الدجاج المقلي، وكذلك الأسماك المشوية.

الجبن أو الخبز المحمص

السلطات من الأطعمة المحببة، والتي تقدمها المطاعم بشكل مغر ولذيذ، لكنها مصنوعة بطريقة غير صحية، وغنية بالدهون والسكريات، لذلك حاولي تجنب أي سلطات تحتوي على الأجبان، أو الخبز المحمص أو أي أنواع من الخبز.

النشويات

الخيار الأفضل لتناول أي وجبة في الخارج، هو التركيز على الخضراوات، والابتعاد عن النشويات.

وهذا يشمل الامتناع عن تناول الخبز أو البطاطس.