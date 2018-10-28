بشرى لمرضى السكري.. ابتكار جديد للتخلص من حقن الإنسولين

أمستردام(صدى):

ابتكر علماء من هولندا طريقة جديدة تساعد على الحفاظ على مستوى طبيعي للسكر في الدم، والتخلص من حقن الإنسولين؛ فيما تستمر الطريقة الجديدة ساعة واحدة فقط، بعدها لن يستخدم مريض السكري حقن الإنسولين خلال عدة أشهر.

وفي السياق نفسه، كشفت نتائج الاختبارات أن هذه المدة قد تطول إلى سنة كاملة، ولكن هذه الطريقة ليست مريحة جدا لأنها تتطلب ابتلاع خرطوم مطاطي، تثبت في نهايته كرة ضخ خاصة مملوءة بالماء الحار، وعندما يصل هذا الخرطوم إلى الأمعاء الدقيقة يتم ضخ الماء الحار إلى الكرة المثبتة في نهايته لحرق الغشاء المخاطي.

وأشار العلماء إلى أنه بعد أسبوع على هذه العملية، ينمو غشاء مخاطي جديد مكان المحترق، ما يؤدي إلى نتائج مدهشة تستمر طويلًا في الحفاظ على مستوى معتدل للسكر في الدم.