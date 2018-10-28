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تاجر ألماس يوزع سيارات وودائع وشقق على 1600 موظف محظوظ

تاجر ألماس يوزع سيارات وودائع وشقق على 1600 موظف محظوظ
نيودلهي(صدى):

في واحدة من المناسبات السعيدة التي يحتفي بها الهنود ويعتادون على تقديم الهدايا فيها ، قام تاجر ألماس هندي بتوزيع مئات السيارات على موظفيه، كهدايا مع اقتراب عيد ديوالي الهندوسي .

وحصل 600 موظف في شركة هاري كريشنا إكسبورترز لتجارة الألماس، التي يملكها الملياردير سافجي دهولاكيا، على سيارات بقيمة 2 مليون دولار، كما حصل نحو 1000 موظف آخرين على هدايا في شكل ودائع نقدية وشقق ضمن مراسم كبيرة أقيمت في الهواء الطلق بولاية جوجارات .

وقال دهولاكيا، في منشور له على ” فيسبوك ” ، ” هدف هذا البرنامج هو مكافأة الموظفين على إخلاصهم وتفانيهم في العمل ” .


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