جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن جامعة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على لائحتي المستخدمين وبند الأجور للرجال والنساء للعمل وفق الاحتياج في كل من ” عرعر، رفحاء، طريف، العويقيلة ” والتي ترغب في شغلها عن طريق قوائم المسجلين في برنامج ” ساعد ” بوزارة الخدمة المدنية.

وطالبت جامعة الحدود الشمالية من لديه الرغبة التقديم مباشرة على برنامج ” ساعد ” من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية اعتباراً من 19/2/1440هـ ولمدة 7 أيام.

وحول الشروط جامعة الحدود الشمالية الشروط التالية: أن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون لائقاً صحياً ” يجتاز الفحص الطبي ” ، وأن يكون من سكان المدينة/المحافظة ” التي تقع بها الوظيفة.

أن لا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن 25 عاماً، بالإضافة إلى أن يكون المتقدم لوظيفة سائق يحمل رخصة قيادة عمومي سارية المفعول.

ودعت جامعة الحدود الشمالية ممن تتوفر لديه الشروط الموضحة أعلاه المبادرة إلى التسجيل في برنامج ” ساعد ” أو تحديث بياناته إذا كان قد سبق له التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية وذلك خلال الفترة المحددة أعلاه، مع ملاحظة أنه لا يلزم مراجعة الجامعة ويكتفى بالتقديم إلكترونياً على برنامج ” ساعد ” وسيتم إبلاغ المتقدم أو المتقدمة برسالة نصية في حال الترشيح لحضور المقابلة الشخصية.