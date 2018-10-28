هنيدي يسخر من المذيعة ياسمين الخطيب

القاهرة(صدى):

سخر الفنان الكوميدي محمد هنيدي من المذيعة والكاتبة المصرية ياسمين الخطيب بسبب إطلاقها على الأديب و الشاعر العربي ” عباس العقاد” عميد الأدب العربي ،وهذا يعد خطأ كبير .

وكانت ياسمين كتبت على حسابها على ” تويتر ” ” اليوم يوافق ذكرى رحيل عميد الأدب العربي الأستاذ عباس العقاد ابن مصر الذي لا يعلم عنه اليوم غالبية أهلها سوى أنه شارع رئيسي بحي مدينة نصر ” .

وعلق عليها هنيدي قائلا: ” ومننساش طبعا أنه خد جايزة نوبل في الآداب .

وانهالت التعليقات الساخرة من متابعي ياسمين الخطيب مؤكدين لها أن العقاد توفي في شهر مارس ، واليوم ذكري وفاة عميد الادب العربي طه حسين