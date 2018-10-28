” كارينيو ” في ورطة بسبب ارتكابه خطأ فني بمباراة النصر والفيحاء

ماجد الأشرم(صدى):

قال مصدر مطلع إن رئيس النصر سعود السويلم اجتمع مع لاعبي الفريق بعد نهاية مباراة فريقه امام الفيحاء، التي انتهت بالتعادل بهدف لكلا منهما، موضحا أن السويلم أبلغ اللاعبين أنه كان بالإمكان حسم نتيجة اللقاء منذ الشوط الأول الذي تسابق فيه اللاعبون بإضاعة أهداف محققة”.

ولفت المصدر إلى أن السويلم بأهمية نسيان نتيجة المباراة الماضية والتركيز خلال الأيام القليلة المقبلة كون الفريق تنتظره فيها مباريات قوية يأتي في مقدمتها مواجهة الأهلي، ولقاء المولودية الجزائري ضمن ذهاب الدور الـ16 من كأس الشيخ زايد للأندية الأبطال.

وأصبح المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو تحت الضغط النفسي بعد مطالبة العديد من الجماهير النصراوية وبعض أعضاء الشرف واللاعبين القدامى بأهمية إقالة كارينيو بعد إصراره على تغيير لاعب الوسط المغربي نورالدين مرابط في معظم المباريات وارتكابه لخطأ فني بالزج بالمدافع عبدالله مادو في الظهير الأيسر امام الفيحاء بالرغم من جاهزية اللاعب عبدالرحمن العبيد، حيث أبلغ الإدارة النصراوية أن عدم إشراكه لمحور الارتكاز عبدالعزيز الجبرين أمام الفيحاء يعود إلى عدم إرهاقه للاعب كونه سيعتمد عليه بالقائمة الأساسية في مباراتي الأهلي والمولودية الجزائري.