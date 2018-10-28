كيفية إيجاد الهاتف وهو على وضعية الصامت

وكالات(صدى):

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الاتصال على أرقامهم من هواتف أخرى في حال أضاعوا هاتفهم الذكي، لمعرفة مكانها من خلال صوت الرنين، ولكن يواجهه البعض مشكلة عندما يكون الهاتف في وضعية الصامت فلجأ الكثير من الخبراء إلى إيجاد حل لهذه المشكلة التي أقلقت الكثيرين ، ولكن يشترط أن يكون الهاتف متصل بالانترنت .

في حال إذا كان الهاتف من ” أبل ” يمكن الدخول عبر جهاز الكمبيوتر بتسجيل الدخول من حساب Apple ID ويظهر في الأسفل Find my iphone ومن خلالها يتم تحديد موقع الهاتف ، باصدار صوت .

اما اذا كان الهاتف أندرويد سواء من سامسونغ أو هواوي أو غيرها، فيتم الدخول إلى موقع هنا وتسجيل الدخول بحساب ال Gmail وسوف يعرض مكان الهاتف و اصدار صوت.