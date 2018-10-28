وفاة والد ” الفريدي ” بعد معاناة مع المرض

نواف السالم(صدى):

انتقل إلى رحمة الله اليوم الأحد والد نجم النصر، أحمد الفريدي، بعد معاناة مع المرض استمرت لفترة طويلة .

ومن المقرر أن يصلي على الفقيد عصر اليوم في المسجد النبوي ،وسيدفن في مقبرة البقيع.

من جانبه حرص سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، على مواساة اللاعب، وقدم نيابة عن نفسه وأعضاء ناديه، التعازي في وفاة والد أحمد الفريدي.

ونعى الفريدي والده عبر حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” ، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة .

جدير بالذكر أن الفريدي حرص على تدريبات فريقه طوال الفترة الماضية، رغم ظروف مرض والده .