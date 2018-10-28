بالصور.. نسرين طافش تفاجىء جمهورها بإطلالة مثيرة.. ومحبيها: ” كفاية “

دمشق(صدى):

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش استياء وغضب متابعيه بعد خضوعها لعملية تكبير مؤخرتها لإبراز أنوثتها، مشيرين إلى أنها تمتلك مقومات طبيعية تجعلها في غنى عن مثل هذه الأشياء.

وعرضت نسرين عبر حسابها الرسمي بموقع ” إنستجرام ” صورا لها ظهرت فيها بمؤخرة أكبر من إطلالاتها السابقة، مما عرضها لموجة من الانتقادات اللاذعة من قبل محبيها بسبب إطلالتها المثيرة جدا.

وعقب مغرد، قائلًا: “ليش هيك بتعملي بحالك خليكي على طبيعتك اللي حبيناكي عليها قبل 5 سنين كتير متغيرة إحنا حبيناكي وإنتي عاقلة وواعية مو تلحقي الموضة وتقلدي غيرك وتعملي جسمك متل كارداشيان اللي بنظري كتير مقرفين ” .

ورأى مغرد آخر: ” شو جسمك منفوخ.. قرف شو كل هالنفخ.. كفاية نفخ ” ، بينما قال مغرد ثالث ” سمنانة كثير أم السوس والله خيبتي ظني خففي الأكل وإذا كان نباتي شو يعني كل اسمو أكل.. رجعي نحفي حالك ووجهك كمان ما حلو هيك السمنه عليه “.