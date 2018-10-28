وظائف للحاصلين على ثانوية عامة برتبة ” جندي فني ” بالجوازات

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الوزارة الداخلية للشؤون العسكرية باب القبول والتسجيل بالجوازات لحملة شهادة الثانوية العامة للتعيين والعمل فى وظائف

جوازات المطارات والمنافذ البرية والبحرية 1440 برتبة (جندي فني جوازات)

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية عن الشروط الواجب توافرها فى الراغبين بالتقدم لشغل وظائف المديرية العامة للجوازات للعام الهجري 1440 كالتالي:

1- علي المتقدم أن يكون سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ بإستثناء المتقدمين الذين نشأوا مع أولياء أمورهم أثناء أداء خدمة للدولة السعودية خارج البلاد.

2- ، وألا يقل طوله عن 168 ، ويكون الوز مناسب مع الطول علي المتقدمين ألا يقل مؤهلهم العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها.

3- يجب أن يكون سجل الأحكام الخاص بالمتقدم خالياً من أي أحكام سوء.

4- ، وألا يقل عن 17 سنة علي المتقدم أن يكون ذو سيرة وسلوك وسمعه حسنة.

5- ألا يكون المتقدم قد تم طرده من أحد الكليات أو المعاهد العسكرية السعودية.

6- ألا يكون قد سبق له التوظيف فى التعيينات الخاضعة لأنظمة الخدمة العسكرية.

7- علي المتقدم ألا يكون متزوجاً من زوجة جنسيتها غير سعودية.

وأكدت الوزارة على ضرورة النجاح فى اختبار اللغة وكافة مراحل عملية القبول ،وإجتياز الفحوصات الطبية والمقابلة الشخصية.

وأشارت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 26/ 2/ 1440هـ الساعة 10 صباحاً وحتى يوم الخميس 30/ 2/ 1440 هـ الساعة 10 صباحاً.

كما قامت الوزارة بتوفير رابط التسجيل عبر بوابة أبشر التوظيف الإلكترونية الرسمية لوزارة الداخلية السعودية على هذا الرابط:هنا