بالفيديو.. ابن أصالة يغني ووالدته تغازله

أماني الغامدي(صدى):

أظهر مقطع فيديو خالد الذهبي، ابن الفنانة السورية أصالة وهو يستمع لأغنية من أغاني ” amarkoomz ” داخل سيارته، وهي أغنية ” Mariah ” ؛ حيث ردد كلمات الأغنية وبدأ فى تحريك جسده للرقص على كلماتها قبل التحرك بسيارته.

ومن جانبها، نشرت ” أصالة ” الفيديو عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” ، وعلقت عليه، قائلةً: ” روحه مثل مالازم تكون.. لودي أطيب مخلوق بهالعالم.. ابني. ”

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو؛ حيث أبدوا اعجابهم بابنها خالد، فيما ردد بعضهم أدعية لحفظه وحمايته من الشر، فيما علق البعض الأخر على التشابه الكبير بينه وبين والدته أصالة، بينما كانت هناك تعليقات مازح بها المغردون الفنانة السورية وابنها، ومنها ” رابط حزام الأمان خالد باشا. ”

ومن الجدير بالذكر، أن خالد الذهبي هو نجل الفنانة أصالة، وممثل سوري شارك فى عدد من الأفلام، وكانت بدايته في فيلم ليل الثعالب عام 2008، وشارك بعد مرور 7 سنوات فى فيلم ولاد رزق عام 2015، ثم الأصليين عام 2017، يليه فيلم ليلة هنا وسرور عام 2018.