تأجيل تصوير فيلم مصري بسبب جون سينا

القاهرة(صدى):

تأجل تصوير الفيلم المصري ” التجربة المكسيكية ” بسبب ارتباط النجم العالمي جون سينا بتصوير فيلم مع جاكي شان، حيث أن قصة الفيلم مبنية على اسم جون سينا، فلا يمكن بدء التصوير بدونه، لذا تقرر التأجيل لاحتياطات إنتاجية.

وكان من المقرر بدء تصوير العمل نوفمبر المقبل؛ فيما رشح صناع الفيلم ” فان ديزل وتايسون ” لانضمام أحدهما إلى فريق العمل مع النجم العالمي جون سينا، ومن المقرر الاستقرار على أحدهما خلال الأيام المقبلة للتعاقد معه قبل دخول مواقع التصوير.

وينتمي الفيلم لأعمال ” الأكشن كوميدي ” ، وسيتم تصوير 60% من أحداثه فى المكسيك، مع الاستعانة بمصمم معارك ومدير تصوير عالميين؛ فيما سينتهي منتج العمل من إبرام التعاقدات مع 7 نجوم كبار منهم 3 كوميديانات.