حقيقة.. ” القمر” سينزل الأرض

وكالات(صدى):

يخطط باحثون لبناء نموذج مصغر للقمر على سطح الأرض لتدريب رواد الفضاء على ظروفه البيئية قبل السفر لإستكشافه .

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها تعمل على تجهيز منشأة جديدة في مركز الفضاء التابع لها في كولونيا بألمانيا، لبناء نسخة مصغرة من سطح القمر على الأرض.

والهدف من هذا المشروع الضخم اختبار تقنيات وأدوات جديدة وأنظمة يمكن أن تعتمدها طواقم المستقبل أثناء استكشاف القمر وإنشاء قاعدة على سطحه.