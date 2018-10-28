هيونداي ساجا التجريبية تجسد ملامح موديل هاتشباك صغير مستقبلي

سول(صدى):

الجيل المقبل من سيارات هيونداي الهاتشباك HB20 لا يتوقع صدوره حتى النصف الثاني من عام 2019, ولكن الشركة الكورية ستعطينا لمحات عن الموديل الجديد عبر طراز ساجا التجريبي الذي يعتبر سيارة كهربائية تعمل بالبطارية ويتوقع ظهورها في معرض ساوباولو في البرازيل.

وتأتي السيارة بتصميم خارجي جديد مع قاعدة عجلات أطول بواقع 50 مم ، كما يتوقع بالتالي أن تأتي السيارة في جيلها المقبل بمقصورة داخلية أكثر اتساعاً ورحابة بما يناسب حياة العصر ، مع تحسينات في مساحة المقاعد الخلفية لمساعدة السيارة لمنافسة موديلات مثل فولكس فاجن بولو والجيل المقبل من شيفروليه أونيكس.

وعلي عكس ساجا التجريبية بمحرك وبطارية كهربائية, فان HB20 المقبلة ستعتمد على محرك بنزين مثل محرك 1 لتر ثلاثي الاسطوانات أو 1.6 لتر رباعي الاسطوانات كما في الموديل الحالي مع تحسينات بسيطة ، ويستفيد المحرك سعة 1 لتر ثلاثي الاسطوانات من حقن مباشر للوقود وهو ما يساعد على الأداء في المسافات المستقيمة ويحقق كفاءة استهلاك الوقود ، فيما يتوقع انضمام نسخة متعددة استخدامات SUV بوحي الموديل الهاتشباك للقائمة وسيحمل الموديل الجديد اسم HB20X .

ولن يمكن لساجا أو HB20 ان تؤثر في سوق سيارات مثل السوق الأمريكي حيث يعتبر موديل أكسنت هو الموديل القياسي ومن الصعب رؤية سيارة صغيرة من هيونداي في أمريكا لمنافسة شيفروليه سبارك أو ميتسوبيشي ميراج.