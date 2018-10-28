العثور على جثة طالب بجامعة الأزهر و بجانبه فتاة عارية

القاهرة(صدى):

تلقت الشرطة المصرية بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة ” الرحاب ” ، وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية مكان الواقعة، لتجد جثة شاب متجرد من الملابس داخل المرحاض الخاص بمسكنه وبجانبه فتاه عارية و بها إصابات بالغة، وفي حالة إغماء.

وبالتحريات تبين أن الشاب من الجنسية النيجيرية، وهو طالب بالبحوث الإسلامية بجامعة الأزهر ، و من المقرر أن يتم استجواب الفتاة فور تعافيها .

يذكر أن السفارة المصرية أرسلت خطابات للسفارة النيجيرية بالقاهرة للاستفسار معلومات شخصية للقتيل و الفتاة.