لمرضى القلب.. 5 أطعمة تحميك من الجلطات وانسداد الشرايين

أماني الغامدي(صدى):

أكدت الدكتورة هدى مدحت طبيبة القلب والأوعية الدموية ، أن تغذية مرضى القلب من الأمور التي تؤثر تأثيرا مباشرا على حالتهم الصحية، فهناك أطعمة يمكنها أن تتسبب في إصابتهم بارتفاع الكوليسترول، مما يصيبه بانسداد الشرايين، وغيرها من المشكلات الصحية.

وتابعت ، أن هناك أطعمة يمكنها حماية القلب من الأمراض، وكذلك من الجلطات والسكَتات القلبية، لأنها تقلل من الكوليسترول، وتحمي الجسم من ارتفاع ضغط الدم، كالتالي:

سمك السلمون

يعد السلمون من أسماك المياه الباردة، وهو من أغنى مصادر الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تحافظ على صحة القلب، فيمكن للأوميجا 3 أن تقلل من خطر عدم انتظام ضربات القلب، وتعمل على خفض مستويات الدهون الثلاثية، وخفض ضغط الدم، وإبطاء تشكيل الترسبات في الأوعية الدموية مما يحميك من انسداد الشرايين.

ولتتناولي اثنين على الأقل من سمك السلمون أسبوعيا، وكذلك التونة والماكريل والرنجة والسردين.

بذور الكتان

هذه البذور غنية بأحماض أوميجا 3، وكذلك الألياف التي يمكن أن تفيد قلبك، ولتحتفظي بها في الثلاجة حتى لا تفسد، ويمكنك تناول من 1-2 ملاعق صغيرة يوميا فقط.

الشوفان

الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان، تحد من امتصاص الجسم للكوليسترول، كما أنه يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم.

الفاصولياء

تحتوي الفاصولياء على الألياف القابلة للذوبان، وكل كوب ونصف منها يحتوي على من 6 إلى 7 جرامات من الألياف ، ويمكنك تناول نصف كوب من الفاصوليا يوميا، فهذا يساعد على خفض نسبة الكوليسترول، مما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

المكسرات

اللوز والكاجو والبندق والجوز، كل هذه المكسرات تحتوي على الدهون غير المشبعة الأحادية المفيدة للقلب، والتي يمكن أن تساعد على تقليل مستوى الكولسترول بالدم، وبالتالي تحمي من الجلطات ومن انسداد الشرايين ، ويمكن تناول حفنة صغيرة فيما يعادل نصف كيلو من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع.