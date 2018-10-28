اليوم.. مواجهة ضارية بين نابولي وروما

طلال الغامدي(صدى):

يستمتع عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأحد بمباراة من العيار الثقيل بين فريقي نابولي وروما ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

والمعروف أن الفريقين قد برعا في في مباراتيهما بدوري أبطال أوروبا حيث جاء نابولي في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف يوفنتوس ” المتصدر “.

كما قدم روما آداء مميز خلال المباراة التي فاز فيها على سيسكا موسكو بواقع 3-0 الثلاثاء الماضي، والتي شهدت تسجيل إدين دزيكو للهدفين الافتتاحيين، وهو ما ساعد الفريق على نسيان هزيمته المحرجة آمام سبال 0-2 .

فيما قدم روما أداء متذبذباً أمام بولونيا ليخسر 2-0، كما تعادل 2-2 مع فريق كييفو.

جدير بالذكر أن فريق روما حالياً بفارق 11 نقطة عن الصدارة، وبفارق 4 نقاط عن المراكز الأربع المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بعد مرور 9 جولات من المسابقة .