أشبال تعليم الرياض يحققون ذهبية كشفية على مستوى وزارة التعليم

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في النشاط الطلابي الكشفي المستوى الذهبي على مستوى وزارة التعليم في مهرجان التعليم للتربية الكشفية لمرحلة الأشبال والمقام في منطقة حائل من بين ٣٠ إدارة تعليمية مشاركة في عدد من المجالات.

وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي، الدكتور أنور أبو عباة، أن الأشبال المشاركين حققوا وشاح التميز للمستوى الذهبي بعد اجتيازهم بجدارة لمتطلبات ٢١ شارة هواية كشفية، مهنئا بهذا الإنجاز في النشاط الكشفي لأشبال الفرقة الكشفية في مدرسة الأسود بن وهب الابتدائية بقيادة المعلم يحيى حمدي.

وهنأ “أبو عباة” القائد الكشفي يحيى حمدي والأشبال المشاركين وشكرهم على ما بذلوه من جهد استحقوا من خلاله هذا التميز، مشيرًا إلى أن مثل هذه المنافسات تحظى بدعم ومتابعة مدير عام التعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي والمساعد للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام.

يذكر أن كشافة تعليم الرياض ستشارك اليوم في مهرجان التعليم للتربية الكشفية لمرحلة الفتيان في منطقة الجوف، وفي مهرجان التربية الكشفية لمرحلة المتقدم في منطقة جازان.