التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو

ماجد محمد(صدى):

يستضيف ملعب كامب نو الكلاسيكو الأول هذا الموسم بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

واحتل برشلونة حالياً المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري برصيد 18 نقطة، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

حول التشكيلة المتوقعة للمباراة.. برشلونة:

تير شتيغن، سيرجي روبرتو، جيرارد بيكيه، كليمينت لينغليت، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، رافينيا ألكانتارا، آرثر ميلو، إيفان راكيتيتش، فيليب كوتينيو، لويس سواريز.

وريال مدريد: تيبو كورتوا، مارسيلو، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، ناتشو فيرنانديز، لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، إيسكو ألاركون، غاريث بيل، كريم بنزيما