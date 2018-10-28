بالصور.. آثار سوق حباشة التاريخي.. تاجر به النبي وبقيت معالمه إلى اليوم

حمود العنزي(صدى):

تنتشر المواقع الأثرية والتاريخية في المملكة، ومن أشهر تلك المواقع سوق حباشة الواقع في الذي يرتبط ذكره بالسيرة النبوية المطهرة، حيث كان أحد الأسواق التي تاجر فيها رسول الله محمد (صلى الله عليه وسلم) قبل بعثته، لحساب السيدة خديجة.

وتوجد آثار هذا السوق في منطقة وادي قانونا بمحافظة بارق في عسير، ويسمى أيضا بسوق الأحد، وكانت تأتي إليه القوافل التجارية وتستقر فيه لأنه من أبرز أسواق العرب في التاريخ، وأطلق على السوق اسم حباشة وهو الاسم المشهور، لأنها ضمت الكثير من مجالات التجارة مثل الذهب والكحل والرصاص، إلى جانب المشاركات الاجتماعية في فض المنازعات وغيرها، وذلك وفقًا للعربية.

وبات سوق حباشة الآن موقعا أثريا ترصد فيه بعض آثار الماضي من قبور المشركين المعروفين في السيرة النبوية، كما توجد بعض النقوش على الحجارة في هذا المكان تعود لفترات زمنية مختلفة، وقديمة في التاريخ.