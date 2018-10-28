أمير الرياض: مكانة المملكة أسهمت في نجاح مؤتمر مبادرة المستقبل للاستثمار

سعيد العجل(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على مكانة المملكة العربية السعودية وثقلها السياسي ومتانة اقتصادها وجاذبيته، وثقة المستثمرين في الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها المملكة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد مما أسهم في نجاح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد مؤخرا في مدينة الرياض .

وقال سموه :” يشرفني بهذه المناسبة أن ارفع باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ـ حفظهما الله ـ بما تحقق من نجاح وتميز لأعمال هذا المؤتمر مما أثمر عن توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة التي ستنعكس على الاقتصاد الوطني وتدفع بعجلة التنمية نحو آفاق أوسع وأشمل, وسيكون لها عظيم الأثر في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد لخلق المزيد من الفرص الوظيفية لشباب وشابات هذا الوطن المبارك”.

ونوه سموه بما تضمنته كلمة سمو ولي العهد في المؤتمر من مضامين جاءت لتؤكد ثقة القيادة في شعب المملكة العظيم وإيمانها الكامل بإمكاناتها وثرواتها وإصرار ها وعزيمتها مهما كانت الظروف في تحقيق أهداف رؤية المملكة الذي أكدته الأرقام المشجعة التي أشار اليها سموه, والتي عكست نجاح خطط الرؤية وسيرها في الطريق الصحيح .

وسأل سمو أمير منطقة الرياض الله تعالى أن يحفظ قائد هذه البلاد العظيمة وسمو ولي عهده الأمين, وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء .