إنتاج تسلا Model 3 يتجاوز 110 ألف نسخة تقريبا

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أشارت تقارير الي أن انتاج سيارات تسلا Model 3 تجاوز 110 ألف نسخة ووصل بالتحديد الى 111.968 ألف نسخة منذ أغسطس 2017 فقط, ورغم هذا التطور في الانتاج ومع ذلك فلاتزال معدلات الانتاج أقل من 5000 نسخة في الأسبوع بواقع 4.579 نسخة وهو ما يعطينا لمحة حول صعوبة ما تواجه شركة تسلا في تحقيق معدلات انتاج أسرع.

وقد تم تسليم 222 نسخة من أصل 260 نسخة منتجة في الربع الثالث من 2017 وتم بيع 1.542 نسخة من بين 2.425 نسخة في الربع الرابع من 2017 وبيع 8.182 نسخة من أصل 9.766 نسخة تم انتاجها في الربع الأول من 2018 فيما شهد الربع الثاني من 2018 بيع 18449 سيارة من أصل 28.578 ألف نسخة والربع الثالث شهد انتاج 53.239 نسخة وبيع 56.065 ألف نسخة. وأخيراً في الربع الرابع الذي لم ينتهي بعد تم انتاج 17.700 ألف نسخة تقريباً.