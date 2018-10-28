بدء الدوام الشتوي في مدارس تبوك غدا

تبوك(صدى):

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة ومحافظاتها ورياض الأطفال، بداية من يوم غد الموافق 20/ 2/ 1440هـ.

وأوضحت الإدارة في تعميم موجه إلى جميع مكاتب التعليم والإدارات والمدارس ورياض الأطفال في المنطقة، أن بداية اليوم الدراسي والحصة الأولى ستكون عند الساعة الثامنة صباحاً.

وأكد التعميم على الا تتجاوز نهاية اليوم الدراسي في المدارس بمختلف المراحل الدراسية عند الساعة 2:20 ظهراً، فيما ينتهي في رياض الأطفال عند الساعة 1:45 ظهراً، وسيتم إيقاف الاصطفاف الصباحي عند برودة الأجواء وفق الصلاحيات المفوضة لقادة المدارس.