” الأرصاد ” توضح حقيقة منح تراخيص لجهات معنية بالظواهر الجوية

نايف السالم(صدى):

أوضح الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، حقيقة الأنباء المتداولة عن منح الهيئة التراخيص لجهات معنية بالظواهر الجوية؛ مؤكدًا أنها لم تمنح تراخيصها لأي جهات أو لجان أو جمعيات معنية بالظواهر الجوية.

وأشار ” الثقفي ” إلى أن تسمية الظواهر الجوية مسؤولية المنظمة العالمية للأرصاد وأن ما يعلن حاليا من مسميات مخالفة للأنظمة، مضيفًا: ” إن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الجهة المخولة وصاحبة المصداقية وتتحمل مسؤولية كل ما تبثه من أخبار وتوقعات في المملكة العربية السعودية. ”

وعلى جانب آخر، قال رئيس هيئة الأرصاد: ” بلغت نسبة دقة توقعات الهيئة في قطاع الأرصاد الـ90% خاصة في هذه الحالة المطرية، بينما المتعارف عليه دولياً كمقياس لا يتجاوز الـ85%”، متابعًا: ” وصل فريق العمل بمهنيتهم إلى التميز في إبراز التوقعات بكل دقة على مستويات مناطق ومدن المملكة. “