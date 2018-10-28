ما هو تأثير الانتخابات النصفية الأمريكية على ” ترامب ” ؟

واشنطن(صدى):

يبدأ التصويت في الانتخابات النصفية الأمريكية في السادس من نوفمبر، حيث سيتوجه الأمريكيون لصناديق الاقتراع لأجل التصويت؛ وستحدد هذه الانتخابات الشكل الجديد لـ ” الكونجرس ” .

حيث ستؤثر هذه الانتخابات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ففي هذه الانتخابات يسعى الحزب الديموقراطي إلى انتزاع الأغلبية من المنافس الحزب الجمهوري، في أحد مجلسي الكونجرس ” الشيوخ والنواب ” أو كليهما.

وعن تأثير هذه الانتخابات على ” ترامب ” ، فإن الحزب ذو الأغلبية في الكونجرس قد يفك الصراع على بعض التشريعات المحورية وبعض سياسات ” ترامب ” التي يعارضها الديموقراطيون ويعينه على تنفيذها الجمهوريون.

كما أن انتصار ” الجمهوريون ” في هذه الانتخابات سيسهل كثيرًا من النصف الثاني لولاية ” ترامب ” ، الذي سيجد منفذًا سلسلاً لتنفيذ تشريعاته مثل ” التشديدات في قوانين الهجرة ” .