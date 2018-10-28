تدشين الخط الناقل من منفوحة إلى جنوب الرياض لخدمة 4 مليون مستفيد

الرياض(صدى):

‎دشنت شركة المياه الوطنية أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية التي تعنى بالنهوض بالخدمات البيئية وتحقيق التوازن البيئي في مدينة الرياض، الذي يتمثل بمشروع الخط الناقل لمياه الصرف الصحي من محطة المعالجة بمنفوحة إلى محطة المعالجة الجديدة في جنوب الرياض.

‎وأنهت الشركة أعمال جميع مكونات المشروع التي بلغت ثلاث مراحل بكلفة إجمالية بلغت 700 مليون ريال، تم خلالها استخدام آلة الحفر النفقي لمسار الخط الناقل بطول 11,8 كيلو متر، بالإضافة إلى القيام بعمليات الحفر المكشوف بطول 25,2 كيلو متر.

‎وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي أن المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي انجزتها الشركة ويهدف الى معالجة كافة مياه الصرف الصحي في مدينة الرياض وفق المعايير المعتمدة، مبيناً أن مشروع الخط الناقل الذي تم الانتهاء من تنفيذه عن طريق عمليات ربط بلغ إجمالي طوله 37 كيلو متر، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 800 ألف متر مكعب في اليوم، من مياه الصرف الصحي الخام، مشدداً أن المشروع يُعد نقلة نوعية ويحقق اعلى المعايير البيئية لمعالجة مياه الصرف الصحي.

‎وأضاف أن تشغيل الخط الناقل سيقوم بخدمة أكثر من مليون نسمة في أحياء جنوب وغرب مدينة الرياض، بينما سيصل إجمالي عدد المستفيدين 4 ملايين نسمة مع اكتمال جميع مشاريع الصرف الصحي في مدينة الرياض وربطها بالخط الناقل مباشرة.