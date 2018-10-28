بالفيديو.. مي العيدان ترفض صلح الدكتورة خلود وتنشر رد صادم

خالد الظفيري(صدى):

رفضت الإعلامية الكويتية، مي العيدان أى مبادرة للصلح مع الفاشينيستا الكويتية، الدكتورة خلود بعد ضجيج السوشيال ميديا بخبر صلح الأخيرة مع فرح الهادي .

وقالت ” العيدان ” بكلمات حادة أن قلبها اسود ولا تنوي الصلح مع خلود ليوم الدين مشيرة إلى أنه لا يخصها شئ في صلحها مع فرح الهادي .

وعلّقتْ العيدان، عبر مقطع فيديو لها، على تطبيق ” سناب شات ” قائلة : أنا لي نفسي.. وأنا عن نفسي ما راح أتصالح ليوم الملك العظيم.. قلبي أسود وما بقى حد يقعد يدشلي من باب قلبك أبيض.. قلبي وأنا حرة فيه وأنا اللي أقرر أتصالح مع منو أقطع علاقتي ” .

يشار إلى أن إجهاض حمل فرح الهادي من الفنان عقيل الرئيسي ،دفع البعض ومنهم الإعلامية مي العيدان، لاتّهام الدكتورة خلود بأنّها سبب ما حدث لفرح، بسبب المناوشات التي كانت دائرة بينهما على السوشال ميديا والمنافسة الشّديدة ، لاجتذاب مزيد من المُعلنين.