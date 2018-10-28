غياب النجوم والـ ” فار ” أبرز ملامح الكلاسيكو اليوم

طلال الغامدي(صدى):

يلتقي فريق برشلونة وريال مدريد مساء اليوم الأحد على ملعب كامب نو للمرة الأولى هذا الموسم في الكثير من التغيرات التي تحدث للمرة الأولى في هذه المناسبة الكروية منذ سنوات.

ويعتبر التغيير الأول هو غياب النجم الأول للكلاسيكو، ليونيل ميسي، الذي لن يتمكن المشاركة في المباراة بعد إصابته بكسر في بعض عظام الذراع، وهي الإصابة التي يغيب بسببها لنحو شهر عن الملاعب.

ويعتبر ميسي النجم الأول لمباراة الكلاسيكو إذ أنه شارك في 38 مباراة منذ 2007 حتى الآن، وسجل في هذه المباريات 26 هدفا يتصدر بها هدافي الكلاسيكو.

على الجانب الآخر يغيب النجم الأول لنادي ريال مدريد في السنوات الأخيرة، كريستيانو رونالدو عن مباراة الكلاسيكو لأول مرة منذ عام 2009، وذلك بعد رحيله عن النادي الأبيض مطلع الموسم الجاري، وانتقاله لنادي يوفنتوس.

سجل رونالدو 18 هدفا في مرمى برشلونة خلال 30 مباراة لعبها لريال مدريد قبل الرحيل إلى يوفنتوس.

وفي سياق الغيابات، ستشهد مباراة الكلاسيكو للمرة الاولى غياب قائد برشلونة أندريس إنييستا الذي رحل بنهاية الموسم الماضي ليكمل سنواته الأخيرة في الملاعب ضمن صفوف فريق فيسل كوبه الياباني.

بعيدا عن الملعب، سيشهد هذا الكلاسيكو الاستعانة بتقنية حكم الفيديو ” VAR ” للمرة الأولى في تاريخ مباريات ريال مدريد وبرشلونة، والدوري الإسباني.

يحتل برشلونة المركز الثاني مؤقتا قبل مباراة اليوم برصيد 18 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن أتليتكو مدريد، ويحتل ريال مدريد المركز الثامن برصيد 14 نقطة.