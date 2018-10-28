بالصور.. بعد أن استدرجاها.. رجل يغتصب فتاة أمام زوجته
تجرد رجل وزوجته من معاني الإنسانية، حيث أقدما على اغتصاب الفتيات في شاحنة صغيرة اعتادا استدراج الفتيات إليها واغتصابهم.
وروت إحدى ضحاياهم وتُدعى سالي امبريدج, قصة اغتصابها من قبل زوجين عندما كانت بعمر 14 عامًا، حيث قاما باستدراجها أثناء ذهابها إلى المدرسة.
وبالتطرق للتفاصيل، تعرف الرجل وزوجته على الفتاة أثناء ذهابها للمدرسة، وذات يوم قدما لها شرابًا مخدرًا واصطحباها إلى منزلهما كي يغتصبها ” الزوج ” .
وقالت ” الضحية ” : ” ذات يوم قدم الزوجان مشروبا جعلني ليست واعية، وعندما استفقت منه، وجدت الزوج يغتصبني أمام زوجته ” .
وتابعت: ” وفي صباح اليوم التالي هربت وعدت لمنزل أسرتي ولكنني لم أخبرهم بشيء، وفي أحد الأيام اتصلت بالشرطة وكنت أبكي بشكل هيستيري وأخبرتهم بما حدث لي، وبعد 3 أعوام حكم على الزوج بالسجن 21 عامًا وزوجته بـ 15 عامًا ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57088 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57088 ] نشر منذ 2 ساعتين
مجرمون فاسدون ,,
,, عليهم من الله مايستحقون ,,
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 59 دقيقة
فعلن الخبيثون للخبيثات.
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 344 ] نشر منذ 53 دقيقة
لمى الحربي؟؟؟؟؟؟؟ انتي حرمة ولا رجال ؟؟!! مرة لمى الحربي مرة هزيم 🤔🤔
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17236 ] نشر منذ 34 دقيقة
اعوذ بالله منهم