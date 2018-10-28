خلال 48 ساعة.. مصرع 72 حوثيا في غارات للتحالف بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

لقي 72 من ميليشيات الحوثيين مصرعهم في مواجهات مع الجيش اليمني وغارات التحالف العربي في الحديدة، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقامت ميليشيات الحوثي بنقل 40 قتيلاً إلى مستشفى العلفي وسط الحديدة، بينما نقلت 32 قتيلاً إلى مستشفى باجل الحكومي.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع عسكرية شرق الحديدة والكثيب والجبانة، حيث تركزت المعارك في الأطراف الجنوبية للمدينة وقرب حي الربصة وامتدت شرقاً في أطراف منطقة كليو 16.

وعلى صعيد آخر، لقى 15 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الانقلابية حتفهم، كما أُصيب آخرون في هجومٍ لقوات الجيش الوطني اليمني في محافظة صعدة التي تعد المعقل الرئيس للحوثيين.