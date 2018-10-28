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انطلاق الجولة الـ10 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى غدا

انطلاق الجولة الـ10 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى غدا
الرياض(صدى):

تنطلق غداً منافسات الجولة الـ 10 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، وذلك بمواجهة واحدة يلتقي خلالها فريق العدالة مع نظيره العروبة ، على ملعب نادي الفتح في الأحساء .

ويخوض العدالة المواجهة وهو في المرتبة الـ 17 برصيد 9 نقاط ، فيما يخوض العروبة هذه المواجهة وهو في المرتبة الـ 12 برصيد 11 نقطة.

وتتواصل مساء الثلاثاء القادم منافسات الجولة الـ10 ، من خلال 4 لقاءات يلتقي خلالها هجر مع نظيره النهضة في الأحساء ، ويحلّ نجران ضيفاً على الخليج في سيهات ، والطائي يلاقي الجبلين بحائل ، فيما يستقبل ضمك ضيفه النجوم في خميس مشيط .


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