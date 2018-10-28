ضجة على وسائل التواصل بسبب فيديو لقائد جيش الإسلام المعارض في سوريا

دمشق(صدى):

استنكر معارضون سوريون الظهور المثير للجدل لقائد جيش الإسلام، عصام البويضاني المعروف بكنية ” أبوهمام ” ، في أحد المقاطع المصورة له وهو في تركيا.

وأعرب المعارضون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من مشهد رؤية قائد جيش الإسلام الذي يعتبر من أكبر فصائل المعارضة، خلال جولة ترفيهية في تركيا، حيث ظهر وهو ينزلق على حبال بين مرتفعين، في ظل الوضع الراهن.

وقال بعض منتقدي المقطع المصور للبويضاني إن أهل سوريا يموتون في المخيمات بسبب الجوع والبرد بينما يرفه قائد جيش الإسلام عن نفسه، في حين اتهمه آخرون بأنه بات لديه استثمارات ضخمة في تركيا.

وتتواصل الانتقادات الحادة للبويضاني منذ التوقيع على الاتفاق مع روسيا وتسليم المناطق التي يسيطر عليها جيش الإسلام للنظام السوري، وهو ما اعتبره المعارضون والمنتقدين له ” استسلام وبيع ” لمدن الغوطة الشرقية.