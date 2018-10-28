الهلال يخطط للتعاقد مع ميراندا في الميركاتو الشتوي

طلال الغامدي(صدى):

زف الإعلامي سلمان المطيويع بشرى سارة لجماهير الهلال في الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضح المطيويع أن ” لاعب المنتخب البرازيلي ميراندا يقترب من الانتقال إلى الهلال في الفترة الشتوية القادمة ” .

ومن جهته، قال نجيب الإمام نجم الهلال الأسبق: ” لو تمت صفقة البرازيلي ميراندا لـ الهلال ستكون صفقة رائعة وإضافة لدفاعات الهلال ” .

ويلعب الدولي البرازيلي جواو ميراندا ضمن صفوف إنتر ميلان الإيطالي، ويشارك بصفة أساسية مع الفريق.