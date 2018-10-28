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الهلال يخطط للتعاقد مع ميراندا في الميركاتو الشتوي

الهلال يخطط للتعاقد مع ميراندا في الميركاتو الشتوي
طلال الغامدي(صدى):

زف الإعلامي سلمان المطيويع بشرى سارة لجماهير الهلال في الميركاتو الشتوي القادم.

وأوضح المطيويع أن ” لاعب المنتخب البرازيلي ميراندا يقترب من الانتقال إلى الهلال في الفترة الشتوية القادمة ” .

ومن جهته، قال نجيب الإمام نجم الهلال الأسبق: ” لو تمت صفقة البرازيلي ميراندا لـ الهلال ستكون صفقة رائعة وإضافة لدفاعات الهلال ” .

ويلعب الدولي البرازيلي جواو ميراندا ضمن صفوف إنتر ميلان الإيطالي، ويشارك بصفة أساسية مع الفريق.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2214 ] نشر منذ 2 ساعتين

خير انشاء الله خير
بيترك الكاليتشو ويجي مدرعم لدورينا الي الاعبين يتضاربون في ممرات الملاعب
ورؤساء واداريين يغرمون كل جولة لعدم حمل بطاقة الرابطة او يسوي مخترق ضاحية للملعب
او يتفلسف بكلام اكبر منة

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