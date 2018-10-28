” حسين عبد الغني ” يوافق على صلح ” حسن معاذ ” بعد هذا الشرط

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر مقربة من حسين عبدالغني قائد فريق أحد، أنه يتجه للصلح مع لاعب اتحاد جدة حسن معاذ والتنازل عن المحضر الذي حرره لدى شرطة جدة شريطة الإعتذار له .

ومن المقررأن يلتقي الخصمان، ظهر اليوم الأحد، في مكتب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، والذي استدعاهما في وقت سابق بشأن الواقعة .

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت إيقاف معاذ لمدة سنتين، مع تغريمه مبلغ 100 ألف ريال سعودي، على أثر إعتداءه على حسين عبد الغني عقب مباراة الفريقين ، الأمر الذي رفضه رئيس اتحاد جدة، نواف المقيرن، مطالباً بضرورة أخذ إفادة الشهود.