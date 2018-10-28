” حسين عبد الغني ” يوافق على صلح ” حسن معاذ ” بعد هذا الشرط
أكدت مصادر مقربة من حسين عبدالغني قائد فريق أحد، أنه يتجه للصلح مع لاعب اتحاد جدة حسن معاذ والتنازل عن المحضر الذي حرره لدى شرطة جدة شريطة الإعتذار له .
ومن المقررأن يلتقي الخصمان، ظهر اليوم الأحد، في مكتب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، والذي استدعاهما في وقت سابق بشأن الواقعة .
وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت إيقاف معاذ لمدة سنتين، مع تغريمه مبلغ 100 ألف ريال سعودي، على أثر إعتداءه على حسين عبد الغني عقب مباراة الفريقين ، الأمر الذي رفضه رئيس اتحاد جدة، نواف المقيرن، مطالباً بضرورة أخذ إفادة الشهود.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4880 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصلح طيب-قد يلغي او يخفف العقوبه-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57059 ] نشر منذ 18 دقيقة
الصلح طيب ,,