شاب يطعن نفسه إثر خلاف مع زوجته بمكة

مكة المكرمة(صدى):

شهدت منطقة ” البطن ” وفاة شاب من الجنسية البرماوية؛ حيث وُجدت به إصابة بآلة حادة في منطقة البطن أدت إلى وفاته؛ وذلك إثر خلاف عائلي بحي النكاسة.

وعن تفاصيل الواقعة، تلقت دوريات الأمن بمكة المكرمة بلاغًا عن وجود شخص مطعون ” 22 عاما ” ، بوصول رجال الأمن للموقع وجدوا أنه قد تعرض لإصابة بالبطن وفارق الحياة.

وفيما يتعلق بتفاصيل طعن الشاب، أقاد أحد أقربائه أن الشاب قام بطعن نفسه داخل منزله بحي ” النكاسة ” ؛ إثر خلافٍ عائلي بينه وبين زوجته.

يُذكر أن مركز شرطة أجياد تولى التحقيق في الحادثة بحكم الاختصاص.