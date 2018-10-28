أطعمة تساعد على التخلص من مشاكل البشرة الشائعة

برلين(صدى):

كشفت الجمعية الألمانية للتغذية، عن مجموعة من الأغذية تساعد على التخلص من شحوب البشرة الذي يجعل المرأة متعبًا ومجهَدًا ومطفَأ.

وأوضحت الجمعية، أن تناول الأغذية الغنية بالحديد والبيتا كاروتين؛ حيث إنها تمنح البشرة مظهرًا ورديًّا مشرقًا يشع نضارة وحيوية.

وفي السياق نفسه، أشارت الجمعية إلى أن الجزر والبطاطا الحلوة والكرنب والسبانخ تحتوي على بيتا كاروتين، كما أن كبد الحيوانات والفاصولياء البيضاء والبقدونس تحتوي على الحديد.