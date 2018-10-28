انتحار امرأة ألقت بنفسها من أعلى جسر على طريق سريع

أبو ظبي(صدى):

أقدمت سيدة من الجنسية الآسيوية وتبلغ من العمر 38 عامًا بإمارة الشارقة الإماراتية، على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى جسر على طريق سريع؛ حيث فارقت الحياة على الفور.

وسقطت السيدة من أعلى الجسر؛ مما عرضها للدهس من قبل سيارة مسرعة بعد أن تفاجأ سائقها بوجود جسم غريب أمامه مباشرة؛ لتتوفى وبها عدد من الإصابات بأنحاء متفرقة من جسدها.

ومن جانبه، أمر وكيل النيابة بتحويل الجثة إلى المختبر الجنائي للتعرف إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة، وفتحت الجهات المسؤولة بشرطة الشارقة تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.